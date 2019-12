L’Azienda di Gestione degli edifici comunali-AGEC, Verona. Attività del periodo 2018-2019, con una “Task Force Turn Over”.

Dal gennaio 2018, al settembre di quest’anno, l’Azienda ha assegnato 175 immobili, a canone convenzionato, a famiglie veronesi, in emergenza abitativa, e 51 alloggi a famiglie, collocate nelle graduatorie E.R.P. - Edilizia Residenziale Pubblica. Solo nel 2019, sono state 869 le domande presentate, per alloggi E.R.P. e 539 quelle, per alloggi, a canone convenzionato. Per fronteggiare tale numero di richieste, AGEC ha deciso di potenziare ulteriormente gli investimenti, nell’area immobiliare, aumentando il numero d’interventi manutentivi straordinari e ordinari e dando il via, all’uopo, ad una “Task Force Turn Over”, che provvederà al recupero di quasi 300 alloggi, attualmente sfitti ed ereditati, da precedenti gestioni. La Task Force, composta, da undici collaboratori, prevede un investimento di 4,4 mln di euro. Sono, quindi, in fase di aggiudicazione, sette accordi quadro: quattro, individuati, secondo un criterio territoriale, e due, per la riqualificazione di alloggi, che necessitano di progettazione, ed un lotto, specifico, per le “Case Azzolini”. I relativi lavori di recupero inizieranno ad aprile 2020 e termineranno alla fine del 2021. La citata Task Force provvederà alla messa a norma dell’impianto elettrico, alla sostituzione dei serramenti interni ed esterni, al rifacimento degli impianti termo-sanitari, delle pavimentazioni interne e dei bagni. Di detti immobili, 94 sono alloggi E.R.P., 166, a canone convenzionato, e 17 sono a libero mercato. I primi alloggi recuperati saranno assegnati, da giugno 2020, gli ultimi, all’inizio del 2022, e andranno ad aggiungersi ai circa 170, che vengono, ogni anno, consegnati ai cittadini. AGEC aderisce al Programma Operativo Regionale - POR, strumento, attraverso cui, la Regione del Veneto, grazie al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR, ha iniziato, dal 2014, a sviluppare un piano di crescita sociale ed economica, in diversi settori. Si recupereranno 38 alloggi, in varie fasi, la prima delle quali è già stata avviata e ha visto, nel 2018, interventi finalizzati al recupero di 9 alloggi collocati nelle circoscrizioni 3ª, 4ª e 5ª. A settembre 2019, è stato avviato il rifacimento di 10 alloggi nei complessi residenziali di via Tunisi, con termine, previsto per il febbraio 2020. Nell’autunno del prossimo anno, inizierà il recupero di altri 9 alloggi, quattro, in via Molise, e, cinque, in via Faliero. Nel 2020, si procederà su altri 7 alloggi, in via Maddalena, e su tre, in via Dandolo. Nel 2019, gli alloggi sottoposti a riqualificazione ed efficientamento energetico, come l’installazione del cappotto isolante esterno, la sostituzione dei serramenti e le migliorie dell’impianto termico, sono stati 170, nei complessi di via Tunisi e 240, in quelli di Savàl: i lavori termineranno, rispettivamente, a gennaio 2020 e nella primavera del 2020. Tali interventi s’inseriscono nel Piano Nazionale per le Città, il programma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dedicato alla rigenerazione e alla valorizzazione delle aree urbane. Interventi, che consentiranno agli inquilini degli immobili AGEC di vivere, in case più sicure e dal ridotto impatto ambientale, con conseguenti vantaggi economici. In tema energetico, sempre, nel 2020, saranno riqualificati, altri 10 alloggi E.R.P., situati tra via Molise, via Pitagora e via Avogadro, grazie a 500.000 euro, ottenuti dal Comune di Verona, con il contributo tecnico di AGEC. Si velocizza così, la riassegnazione dei circa 300 alloggi sfitti, in attesa della messa a norma degli impianti e della rimozione di materiali, non idonei alla salute e alla sicurezza. Obiettivo di AGEC è il pareggio assoluto, nel numero dei ritiri, rispetto a quello delle consegne. Da notare che, al patrimonio immobiliare gestito dall’Azienda, s’aggiungeranno i 32 alloggi di edilizia sovvenzionata, ad alta efficienza energetica, del complesso ex caserme Santa Marta e Passalacqua. I lavori, per i quali AGEC ha investito oltre 3 mln di euro, sono da poco terminati e gli immobili, una volta collaudati e dotati di pannelli fotovoltaici e solari termici e di teleriscaldamento, ospiteranno 82 persone. AGEC Verona loro Programmi e realizzazioni, dettagliatamente descritti e, molto correttamente, fatti conoscere ai cittadini, sì come s’addice alla migliore Amministrazione.

Pierantonio Braggio