Trenitalia e ATV-Azienda Trasporti Verona, hanno attivato il nuovo servizio Airlink, o Treno+Bus. Esso collegherà rapidissimamente il treno, a Verona, via bus, con l’Aeroporto Catullo, Ospedali, Fiera e Castel d’Azzano. Nuovi treni in servizio, fra Venezia

Chi, al momento della partenza dal luogo di residenza, da qualsiasi stazione ferroviaria italiana, intendesse raggiungere Verona, via treno, e, quindi, nella città scaligera, dirigersi rapidamente, all’Aeroporto Catullo, agli Ospedali, alla Fiera e a Castel d’Azzano, non ha che da acquistare un biglietto “treno + bus”, che permette, una volta scesi dal treno, a Verona, di prendere l’autobus, diretto ai luoghi, sopra citati, senza dovere andare a provvedersi del biglietto bus. Sono garantiti, in partenza dalla Stazione Porta Nuova di Verona, 96 collegamenti al giorno – 48, da Verona, (5.15-22.50) e 48, per il percorso inverso ( 5.35-23.10) – tutti i giorni, ogni 20 minuti. Si raggiunge l’Aeroporto Catullo, per esempio, in soli 15 minuti. I bus citati si distinguono dagli altri dalla livrea ”Verona Airlik” e partiranno dalla Stazione di Verona e, quindi, dall’Aeroporto Catullo. La nuova iniziativa – trasporto intermodale, inteso a favorire i passeggeri e a ridurre il traffico – è stata annunciata l’11 dicembre 2019, dal sindaco di Verona, Federico Sboarina, dall’assessore di Regione Veneto, Elisa De Berti, da Tiziano Baggio, direttore regionale di Trenitalia Veneto, e da Stefano Zaninelli, direttore generale di ATV, Verona. L’occasione ha permesso di presentare due nuove coppie di modernissimi treni Roc, che circoleranno sulla linea Verona-Venezia. Una coppia circolerà, dal 15 dicembre 2019, dal lunedì al venerdì, la seconda, il sabato ed i ftivi e, poi, dal 13 settembre 2020, tutti giorni. Orari: da Verona Porta Nuova, alle 12.22, con arrivo a Venezia Santa Luci, alle 13.50; da Venezia Santa Lucia, alle 10.10, con arrivo a Verona Porta Nuova, alle 11,38. Da notare: in Veneto, circolano 708 treni al giorno, che trasportano 180.193 persone al dì.



Pierantonio Braggio