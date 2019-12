‘Angeli del Bello’, in azione, a Verona. Decoro urbano e attenzione al bene comune.

In città – nel nostro caso, in Verona – promuovendo e coordinando progetti, in ordine alla tutela del decoro urbano e alla salvaguardia del bene comune. ‘Angeli del Bello’ volendo festeggiare un altro anno della propria attività, lo fanno con tanto di musica scelta e con la collaborazione dell’Associazione Culturale Rugantino Band – data da grandi musicisti ed interpreti di musica degli anni Sessanta, Settanta ed Ottanta, e invitando i veronesi alla festa-spettacolo dal titolo: ”La Musica nel Cuore”. L’evento si terrà, il 12 dicembre 2019, alle ore 20.45, presso il Teatro Camploy, via Cantarane 32, Verona, con entrata libera, sino ad esaurimento dei posti. Musiche intramontabili, per la varietà di generi e di bellezza, radicate nel cuore di tutti, caratterizzeranno la serata. Gli artisti saranno ben lieti d’incontrare gli ospiti, prima dell’inizio dello spettacolo, nella sala del teatro. Chiaro, che saranno gradite offerte, da impiegare nella realizzazione dell’attività quotidiana – di ‘Angeli del Bello’ – diretta alla pulizia e al miglioramento d’ogni angolo della nostra città, anche prestando grande attenzione al verde, ai giardini, che devono essere, da chiunque, rispettati.

Pierantonio Braggio