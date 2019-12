DICEMBRE IN CAPITOLARE

Di questo primato ne dà ragione un piccolo manoscritto, il cosiddetto codice di Ursicino, dal nome del suo copista. Il veronese Ursicino, il primo agosto del 517, scrivendo il suo nome e la data alla fine del suo lavoro, inconsapevolmente scelse di entrare nella storia. Da quel primo agosto del 517 la storia della biblioteca non si è mai fermata, come all’interno di un libro di avventure si sono succeduti grandi personaggi, sparizioni, ritrovamenti, tragici e lieti eventi. Sono previsti un turno di visite guidate al mattino (11:30) e un turno il pomeriggio (16:00) . Nelle fasce orarie 10:30-11:30 e 12:30-15:00 sarà invece possibile accedere all’esposizione senza guida al prezzo ridotto. Domenica 8 dicembre la visita guidata delle 16.00 sarà sostituita dalla “Passeggiata con il Prefetto” che avrà inizio alle ore 15.00. Un tour esclusivo diretto da Mons. Bruno Fasani, nel quale i visitatori avranno la possibilità di visitare sia la Capitolare che il Museo Canonicale, un angolo di Verona assolutamente sconosciuto, che conserva tesori di straordinaria bellezza, generalmente chiuso al pubblico. La prenotazione è obbligatoria in quanto i posti sono limitati