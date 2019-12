Interessante notizia sui costumi dei veneti da NEXI: i pagamenti digitali durante la settimana del Black Friday in Veneto:

• Le categorie merceologiche che sono cresciute di più sono il retail (+16,02% rispetto al 2018) e i beni e servizi per la casa (+11,6% rispetto al 2018), mentre il settore dell’abbigliamento ha registrato una flessione (-9,66% rispetto al 2018) dove ha pesato soprattutto un calo nel canale fisico (-11,6%).



Durante la settimana del Black Friday, la spesa degli italiani con strumenti di pagamento digitali ha osservato dinamiche sostenute in modo diffuso. Nonostante una certa varietà nei tassi di crescita, a livello regionale gli andamenti sono infatti tutti positivi. Rispetto a tendenze di più lungo periodo appare più contenuta la varietà delle crescite fra nord e sud, mentre si evidenziano andamenti molto più omogenei, con qualche differenziazione regionale a macchia di leopardo.



La regione che mostra la vivacità maggiore è il Trentino Alto Adige, che rispetto alla settimana del Black Friday 2018 mostra un deciso +24,1%. Segue poi un manipolo di regioni, anche di dimensioni contenute, ma con forti dinamiche come il Molise e la Liguria (rispettivamente +15,2% e +14,9%) oltre a Valle d’Aosta (+13,9%) e Sicilia (+13,8%). Più sottotono appaiono la Basilicata (+1,9%), il Veneto (+5,3%) e le Marche (+5,9%).



