Eccellenze venete: Schüco Italia vince il Milano Finanza Veneto Award 2019

Schüco Italia – l’azienda padovana specialista in sistemi in alluminio altamente performanti per finestre, porte e facciate – è stata insignita del Milano Finanza Veneto Award 2019, il prestigioso riconoscimento che attesta il valore delle imprese della regione.



Giunta alla nona edizione, la manifestazione, organizzata da Class Editori, ha restituito una fotografia dell’ecletticità del tessuto imprenditoriale veneto, che si conferma anche quest’anno ricco di aziende eccellenti con 25 realtà premiate in 9 diverse categorie. Schüco Italia si è distinta per aver sviluppato progetti di responsabilità sociale seguendo i valori di innovazione, sostenibilità e cultura e per questo è stata premiata nell’ambito della “Corporate Social Responsibility”.



Tra le attività che hanno colpito positivamente la commissione ci sono la partecipazione concreta a “M’illumino di meno”, l’iniziativa ideata nel 2005 da Caterpillar, programma di Rai Radio 2, che invita a testimoniare il proprio interesse per il futuro del Pianeta attraverso il gesto simbolico di spegnere tutte le luci non necessarie, e la partnership con l’associazione onlus “Lo Spirito di Stella” per il progetto “WoW – Wheels on Waves”, che attraverso il primo catamarano al mondo completamente accessibile sostiene i diritti delle persone con disabilità promuovendo l’importanza di una progettazione universale e contro le barriere architettoniche. La collaborazione tra le due realtà ha portato al lancio – ad ottobre 2019 – della prima Universal Design Week italiana, un’intera settimana dedicata all’architettura inclusiva con l’obiettivo di generare cultura sull’importanza della realizzazione di spazi funzionali, sicuri e qualitativamente migliori per tutti.



La volontà di rendere più consapevole il mondo dell’architettura e del serramento verso una progettazione più in linea con le necessità dell’utenza reale – fatta di persone vere con età, capacità e possibilità differenti – ha spinto l’azienda a concentrarsi sullo sviluppo di serramenti in alluminio “inclusivi”, che oltre a garantire i massimi standard di isolamento e a rendere le abitazioni meno energivore, pensino anche alla funzionalità e al comfort degli utenti. Un orientamento mirato ad annullare ogni tipo di barriera architettonica e a rendere gli ambienti più sostenibili, condizioni oggi sempre più fondamentali per una migliore qualità della vita.