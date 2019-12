“ARTIGIANI DI NATALE 2019”.

Verona, 5 dicembre 2019 –Una manifestazione entrata ormai a far parte stabilmente del programma di attività di intrattenimento e promozione di Verona e dell’intera provincia durante il periodo delle festività di fine anno. Tornano gli “Artigiani di Natale”, un’iniziativa di Confartigianato Imprese Verona, patrocinata del Comune di Verona,giunta alla terza edizione, che offre la possibilità a cittadini veronesi e turisti, durante il periodo delle feste di fine anno che va dal 6 al 30 dicembre 2019, di fare visita alle attività artigiane della città e della provincia.

“La grande disponibilità degli artigiani che hanno aderito si concretizza in vere proprie occasioni per entrare nelle loro ‘botteghe’, nei laboratori, nelle officine – spiega Andrea Bissoli, presidente di Confartigianato Imprese Verona –, per permettere a tutti di conoscere i segreti dell’artigianalità scaligera. I visitatori potranno ammirare gli strumenti di lavoro, le tecniche, i prodotti e contemplare i maestri artigiani all’opera, accompagnati dalle loro spiegazioni e racconti, con la possibilità di acquistare oggetti e prodotti, idee regalo e sorprese. Non mi resta che invitare tutti a non perdere l’occasione, assolutamente gratuita, di far visita ai nostri artigiani, che sapranno certamente intrattenere e divertire”.

Un’interessante opportunità, per grandi e bambini, di scoprire come nascono le produzioni d’eccellenza dell’artigianato veronese, potendo scegliere tra varie attività; c’è veramente di tutto: dal teatro interattivo agli abiti in tessuti naturali e borse in pelle, dal ferro battuto alla produzione di biciclette, dalle calzature fatte a meno alla sartoria, dalla ceramica artistica all’oggettistica in vetro decorato, dalla pasticceria alla birra artigianale, dai paralumi e lampade alla lavorazione del cuoio, dalla torrefazione del caffè all’oreficeria.

Confartigianato Imprese Verona ha realizzato un sito Internet dedicato, raggiungibile all’indirizzoartigianidinatale.com, sul quale sono elencate le imprese artigianeaderenti di Verona e degli altri comuni della provincia, con immagini, una breve descrizione ma, soprattutto, tutti i riferimenti telefonici e i collegamenti di contatto che potranno essere utilizzati dai visitatori per programmare e pianificare, direttamente con gli artigiani, le visite e gli appuntamenti, anche di gruppo.

Ogni artigiano aderente al progetto e disponibile ad accogliere la visita di turisti e cittadini veronesi è identificabile dal marchio “Artigiani di Natale”, esposto in vetrina o all’ingresso della propria attività.

L’associazione comunica che, in considerazione del fatto che l’iniziativa si concluderàil 30 dicembre, se qualche impresa desiderasse ancora entrare a far parte degli “Artigiani di Natale”, può prendere contatto con Confartigianato Imprese Verona inviando una e-mail all’indirizzo stefania.riva@confartigianato.verona.it oppure telefonando al numero 045 9211555.