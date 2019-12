A VERONA L’ITALIA CHE COMUNICA

Lunedì 2 dicembre al Four Seasons di Milano si è tenuta la serata di premiazione de «L’Italia che comunica/IMC» il premio promosso da UNA - Aziende della Comunicazione Unite che consegna i riconoscimenti alle campagne realizzate dalle agenzie italiane. Creatività, strategia e risultati sono stati i capisaldi dell’evento che ha visto l’assegnazione di 7 ori, 12 argenti e 13 bronzi. Il metro di misura l’hanno stabilito gli standard di qualità internazionali definiti con IMC sulla base di una votazione da parte di una giura che ha raccolto investitori, esperti del settore e accademici. Un premio che si è rivelato la sintesi perfetta di un percorso che unisce il tema dell’efficacia con la strategia e la creatività che stanno alla base di una comunicazione forte, distintiva e strutturata. Premio speciale della giuria per Coo’ee Italia, l’agenzia associata UNA e guidata dal CEO Mauro Miglioranzi, che ha ricevuto l’importante riconoscimento «L’Italia che comunica con l’outdoor» con la campagna realizzata per VIP Val Venosta, «Il Paradiso delle Mele». L’ennesimo successo per un progetto che fin dal primo momento è nato per essere un omaggio alla naturalezza e alla magia, nonché un mix tra arte e creatività che ha voluto valorizzare ed enfatizzare l’immaginario di paradiso naturale di una valle incantata. Una storia che affonda le sue radici nella tradizione e nell’impegno di chi coltiva da sempre i frutti di una grande passione.