Esistenza, identità, sentimenti: il convegno di Cesaro&Associati a Verona

Durante il corso del 2019 sono stati esplorati i valori ed i principi che caratterizzano la nostra esistenza, le relazioni che nella loro dinamicità si confermano nel tempo, i luoghi che hanno un significato perché ci rappresentano, gli oggetti che raccontano chi siamo.

L’incontro sarà occasione riflettere sull’importanza di questi fondamenti nella nostra vita, soprattutto quando ci troviamo ad affrontare momenti di cambiamento e di difficoltà.

Tra gli ospiti Stefano Massini, scrittore e drammaturgo italiano di fama mondiale. I suoi testi sono diffusi e rappresentati in tutto il mondo, tradotti in 24 lingue e portati in scena da registi come Luca Ronconi e Sam Mendes. Volto noto per i suoi racconti in televisione su La7, firma del quotidiano La Repubblica, dal 2015 è consulente artistico del Piccolo Teatro di Milano, Teatro d'Europa.

Interverranno anche due esponenti di imprese familiari che condivideranno la loro storia personale e professionale.