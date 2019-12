Dal 12 al 23 dicembre 2019, a Verona, “Il Natale…, per tutti”. Il Christmas tour, nelle Circoscrizioni scaligere.

Lo scopo di decentrare gli eventi natalizi nelle Circoscrizioni veronesi e avendo cura di dare maggiore visibilità ai prodotti tipici di Verona, piuttosto che alla ripetitiva gastronomia. Alcune “mascottes”, legate alla storia delle circoscrizioni – Baldo, Pradabella, Prezzemolo, Teddy e Tunk – accompagneranno i visitatori, veronesi e turisti, attraverso quartieri, strade e piazze, in festa, distribuendo gadgets natalizi, con particolare attenzione ai bambini. Chiaro, che saranno i genitori a condurre i piccoli nei punti cittadini, ritenuti più interessanti, dell’evento. Ognuno dei quali inizierà, alle ore 15,30, nei seguenti giorni di dicembre e nella rispettiva circoscrizione: 12 , 3ª: Piazza Chievo, parcheggio; 13, 4ª: via Gaspare del Carretto, parcheggio Golosine; 16, 6ª: via Mefistofele, parcheggio, Borgo Santa Croce; 17, 3ª: Piazza Savàl, parcheggio della Chiesa; 18, 4ª: Piazza dei Caduti, Santa Lucia; 19, 7ª: Piazza della Chiesa don Carlo Steeb, San Michele; 20, 8ª: Piazza Buccari, Montorio; 23, 5ª: Parco di via Turazza, Parcheggio, Cadidavid. In caso di cattivo tempo, la manifestazione prevista sarà recuperata, il 23 dicembre.

Pierantonio Braggio