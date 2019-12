Sulla grande infrastruttura Tav Brescia-Verona si profila un altro ritardo. Businarolo, deserta gara per galleria Lonato, perché?

Verona, 6 dic 2019 - “E’ indispensabile conoscere se la mancanza di offerte sia dipesa da fattori legalialla predisposizione del progetto esecutivo o comunque da fattori soggettivi imputabili al General Contractor”. Lo afferma Francesca Businarolo, deputata M5S e Presidente della commissione Giustizia della Camera, che ha presentato una interrogazione ai ministri delle Infrastrutture e dell’Ambiente dopo aver appreso che è andata deserta la gara europea per larealizzazione della Galleria Naturale Lonato nell’ambito della Linea AV/AC Brescia-Verona.

"Il valore dell’appalto – nota la deputata - è importante, 204.983.361,21 IVA esclusa, ed è lecito pensare ad un ipotetico interesse di una pluralità di aziende non solo nazionali ma anche internazionali. E’ dunque una vicenda che va chiarita. Inoltre, a questo punto: esistono richieste al Governo e/o alla Commissione Europea diderogare all’obbligo di affidare il 60 % dei lavori mediante gara pubblica?; i ritardi nella realizzazione della Galleria di Lonato possono comportare nuovicosti per lo Stato?; sono state fatte richieste di modificarel’accordo economico sottoscritto tra le parti? Spero di avere presto risponde”, conclude Businarolo