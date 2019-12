Una sfolgorante “veronastyle” 2/2019. Un grande City Book per Verona e provincia, con info e news.

E' redatta in inglese – essendo destinata soprattutto al turismo – è ideata da Roberto Bianconi, porta circa centosettanta straordinarie fotografie, è composta di 103 pp., in ottima carta, con copertina in cartoncino ed è uscita, in 2500 copie, a cura di Edizioni Zerotre, San Giovanni Lupatoto, Verona, dicembre 2019. Si tratta di un’opera, che vuole accompagnare, quasi per mano, il visitatore, il turista, appassionato di Verona, della sua provincia, del suo rigoglioso territorio ed amante della storia, dell’arte, della lirica e delle tradizioni enogastronomiche, basate sul sapere della ristorazione tipica e della nota ospitalità veronese, resa straordinaria da un agroalimentare, che non ha uguali. I temi in evidenza, sempre impreziositi da meravigliose riproduzioni: Useful information, Arena di Verona - Stagione lirica 2020, VeronaCard, I Musei di Verona, In the beautiful Verona, William Shakespeare e Romeo and Juliet in history, Agenda of events and activities, Lettera di John Ruskin alla madre, su Verona - 1869, Veronastyle 2020, City of Verona UNESCO World Heritage Site, Verona Natale, Shopping Tour in Verona, Verona in Love, Juliet’s Club – che diffonde, nel mondo, l’amore scritto di Giulietta, The house of Juliet, When you need a sweet awakening, when you don’t want the night to end, Italian taste, international gaze, The Carnival of Verona, Papà del Gnòco - king of the Carnival veronese, Verona, the land for wine lovers, The Valpolicella Wine Road, And a collection of small valleys, Traveling in the Eastern Verona, Regional Nature park of Lessinia, The culture of beauty is born of passion for a unique territory, International centre of culture, promotion and the sale of the beautiful and well made idea, achieved by ‘mde in Italy’ companies, tied to the territory, e Discover veronastyle.eu. Il grande lavoro, propone, fra la trattazione dei diversi titoli, sopra citati, foto e descrizioni di territorio, di ambienti, di agriturismi, un tutto di massima accoglienza, nei quali, trascorrere momenti lieti, dinanzi a buoni piatti e calici di vino veronese. Meglio di così, cari visitatori e turisti…, there is no world…!

Pierantonio Braggio