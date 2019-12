In via di risistemazione il ciottolato di via Sottoriva, Verona. Fra una decina di giorni, il manto tornerà del tutto in ordine.

L’intervento crea una spesa di 30.000 euro. Veramente un peccato è, tuttavia, che via Sottoriva sia utilizzata, come una specie di autostrada, percorsa da una media di circa 15 veicoli, ogni 5 minuti, veicoli, anche di grande dimensione – furgoni e camioncini – che, ovviamente, dato il loro peso, provocano gravi danni al ciottolato, con relativa, rinnovata spesa. Peccato, anche, che l’antica via sia, quasi, sempre, ricoperta di veicoli in sosta. La ricordiamo, quando, libera, ospitava, ai suoi lati, attività artigiane di diverso tipo e, quando, sulla stessa, passava, con il suo scricchiolio, qualche carretto, a due ruote, proveniente dal mercato ortofrutticolo di Piazza Isolo, o qualche carro, che trasportava lastre di ghiaccio in città, da Giazza, o ancora, quando le “lavandàre” di Avesa, diligentemen, riconsegnavano o ritiravano la biancheria, rispettivamente, “pulita” o da “lavàr”. Da notare, che ci fu un periodo – forse, anni Sessanta – in cui il manto di via Sottoriva, fu orribilmente ricoperto d’asfalto…

Pierantonio Braggio