DONDI: "INCREMENTO DEI PREZZI DEGLI IMMOBILI NEL VERONESE"

“In un mercato che continua a crescere, nell’ultimo anno sono emersi due fattori di novità”, anticipa Dondi. “Alla lieve contrazione delle transazioni sostenute da mutuo ha fatto riscontro un aumento più che proporzionale della componente alimentata da disponibilità proprie e di quella per investimento, con conseguente saldo netto espansivo. Per la prima volta dopo più di un decennio si è registrato un tendenziale incremento dei prezzi non unicamente limitato al mercato milanese. Si tratta di un fenomeno ancora circoscritto alle realtà più attrattive dal punto di vista economico e turistico, tra cui è possibile annoverare Verona, ma che lascia presagire un ulteriore irrobustimento dell’attuale congiuntura” Successivamente il notaio Paolo Broccoli parlerà del corso “Sinergie tra notaio ed agente immobiliare” in programma nel 2020. Quindi, alle 18.30 circa, visita della villa.