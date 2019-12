Bus-navetta “Mercatini” 2019, Verona.

A Verona, sino al 24 dicembre 2019, è raccomandabile il ricorso ai bus-navetta, per non fare impazzire il traffico e per raggiungere, facilmente, il centro-storico e, nel caso, i mercatini di Santa Lucia e di Natale. In tal senso, va ricordato che, per giungere in Piazza Bra, da Park Centro (parcheggio, vicino al Cimitero Monumentale), opera, ogni 10 minuti, dalle 9 alle 19, il bus N° 77, che porta direttamente a Palazzo Pirelli, accanto all’Arena. Chi parcheggia, nell’area Fiera o Adigeo – Verona Sud – ha a disposizione il bus N° 78, arrivando in Piazza Bra, con le fermate: Bra, park P3 Fiera, viale del Commercio, via Copernico - Adigeo, park Fiera, viale dell’Industria. Importante, munirsi in anticipo del biglietto normale da 1,30.-€ o da 2,00-€, in bus. Chiaro, che il tutto sarà attentamente controllato, per lo scorrimento migliore del traffico e per la sicurezza, da 140 agenti della Polizia Municipale e da 280 telecamere. Attenzione alle possibili chiusure dei Ponti Aleardi, delle Navi e Nuovo, misure necessarie, per evitare ingorghi e situazioni d’emergenza.

Pierantonio Braggio