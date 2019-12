MAGLIFICIO ANNAMARIA ANCHE IN CENTRO A VERONA

Al Maglificio Annamaria, una delle più belle realtà del mondo nella produzione di maglioni per donna, uomo e bambino, il programma retail continuerà senza sosta, tanto che la proprietà prevede di sbarcare presto a Moena e Asiago. Le strategie di commercializzazione di questo maglificio sono del tutto diverse da quelle della concorrenza, Il Maglificio si affida a dieci negozi proprio e a una quarantina di “mercatini” sparsi nel Veneto e nel Trentino-Alto Adige. “L'apertura del nostro nuovo negozio veronese”, dice Gianni Martinello, a capo dell'azienda vicentina.

“ci sta dando parecchie soddisfazioni così, come del resto, avviene per gli altri negozi che vanno da Folgaria a Madonna di Campiglio, da Mussolente a Fiera di Primiero, da Pozza di Fassa a Pinzolo toccando anche Predazzo, Salò e Andalo. I nostri capi sono di una selezione dei migliori filati esistenti e riusciamo a tenere prezzi competitivi. La gente si accorge che la qualità è buona, il design pure, e quindi vengono da noi con fiducia. D'estate siamo nelle piazze in montagna, d'inverno in pianura in modo tale che le vendite non subiscono periodi morti. Abbiamo iniziato come terzisti ma poi abbiamo capito che la nostra strada era di metterci in relazione diretta con il cliente”.