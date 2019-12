La “Magia del Natale” s’accende, in grande festa di pace, a Bussolengo, Verona

Il vicepresidente della Provincia, David Di Michele; il sindaco di Bussolengo, Roberto Brizzi; l’assessore alle Attività produttive e Manifestazioni, Massimo Girelli; l’assessore alla Cultura, Valeria Iaquinta, e padre Gilberto Silvestri, del Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso, dei Padri Redentoristi, Bussolengo, hanno presentato ufficilmente la “Magia del Natale”, a Bussolengo, nella Sala Rossa della Provincia doi Verona. Piazza XXVI aprile e le vie del centro della Cittadina accoglieranno il mercato degli artigiani, la giostra-cavalli, il villaggio natalizio e la pista di pattinaggio. Grande novità dell’ edizione dell’evento natalizio 2019, sarà la ‘casa di ghiaccio’. In essa, Babbo Natale, il 14 dicembre, raccoglierà le letterine dei bambini, i quali, nella stessa giornata, alle 14, potranno assistere alla ‘Corsa dei Babbi Natale’, tratto di 5 chilometri, da percorrere, rigorosamente paludati, da Santa Claus, o, appunto, da Babbo Natale. Il giorno successivo, 15 dicembre, il centro cittadino ospiterà l’interessante mercatino del Consorzio delle Cinque Terre, denominato ‘Golfo dei Poeti’, con i banchi del mercato di Forte dei Marmi. Numerosi e attraenti gli appuntamenti musicali, che si concluderanno il 23 dicembre, con il Concerto di Natale – quest’anno in memoria di Maria Lina e Luca Avesani – dell’orchestra Mito’s, nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Dall'8 dicembre, nel Chiostro del Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso, sarà possibile visitare la mostra dei Presepi, il primo dei quali fu ideato da San Francesco. Ogni fine settimana, inoltre, saranno in programma eventi, show cooking, degustazioni, spettacoli di danza – anche su ghiaccio, di clown e di cantastorie. L’ultimo dell’anno, il 31 dicembre, dalle 19.30 in poi, festa, in piazza, con il Dj Stefano Zocca. Infine, il 6 gennaio, dalle ore 19, si terrà il tradizionale “bruièl” , la nota pira dell’Epifania, nel quartiere Ca' Filippi, nel parco parrocchiale di San Vito, presso la sede degli Alpini di Bussolengo. La ‘Magia del Natale’ è organizzata dal Comune di Bussolengo, con la collaborazione della Pro Loco e il patrocinio della Regione del Veneto, Provincia di Verona e Confcommercio. Informazioni, sul programma completo della manifestazione, sul link: https://bit.ly/2Y6LaeE, bussolengo@pensierovisibile.it. Tema importante il Natale, massimo evento, apportatore del grande invito alla mai sufficiente pace fra uomini.

Pierantonio Braggio