Concerto Classe Violino - Saggio degli allievi del M°Alberto Ambrosini. L’evento, presso Casa Boggian - Conservatorio di Musica E. F. Dall'Abaco, Verona.

Il pomeriggio è stato animato dalle straordinarie esibizioni degli studenti del Corso propedeutico – che dura dai 3 ai 5 anni – al Triennio accademico, il quale termina con l’ottenimento di specifico diploma, cui segue la specializzazione, pure di alcuni anni. La musica, la vera musica, quella d’un tempo, richiede costanti dedizione, impegno, esercitazione e studio. Gli studenti, preparati, come cennato, dal M° Ambrosini e provenienti, in cinque, dal Corso propedeutico – Giulia Restivo, Maddalena Donà, Sabina Venturi, Francesco Belintende e Francesca Seager, e, in quattro – Pietro Pasoli (I), Fabiana Grazioli (II), Andrea Cagalli (I) e Federico Cino (III) dai, fra parentesi, citati anni del Triennio, hanno presentato, singolarmente, con grande maestria, musiche – per violino, archi e cembalo – del grande veneziano, Antonio Vivaldi (1678-1741). Hanno collaborato, con i singoli studenti: Alberto Ambrosini e Rista Pervinca, al violino; Lorenzo Boninsegna, alla viola; Enrico Maderni, al violoncello, e Marco Vincenzi al cembalo. Ottimo, straordinario saggio, segno di grande passione per la musica, accompagnata e guidata, da alta preparazione.

Pierantonio Braggio