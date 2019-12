IL BENESSERE PER IL BAGNO SI CHIAMA GEROMIN.

Ha fatto notizia la volontà dell'azienda veneziana di ampliare ancor più la sua presenza nel Continente Nero, dal Senegal alla Nigeria, ma gli sguardi sono orientati anche verso il Vietnam, la Cina, Taiwan mentre per l'Europa l'obiettivo è di sfondare anche in Bulgaria e Romania. “Siamo presenti in quasi tutti i mercati europei doce Carlo Geromin, Ceo del Gruppo che porta il suo nome, “ ed abbiamo importanti rivenditori nei principlai paesi del Medio Oriente ed Estermo Oriente. Da qualche tempo, grazie anche alla partecipazione a varie mostre estere, l'interesse suscitato in particolare ad Hanoi, Londra, Dubai, Lagos e Bucarest, è notevole. Vedo un futuro roseo, in crescita, I marchi Hafro e Geromin vengono identificati quali marchi che rappresentano l'eccellenza italiana per design, qualità e cura del dettaglio in numerosi mercati esteri. Abbiamo inserito alcune nuove agenzie di rappresentanza dalle quali ci aspettiamo risultati importanti in una serie di mercati strategici”. Al Gruppo Geromin la ricerca per il lancio di nuovi, innovativi prodotti è costante e questo porta all'interesse della clientela che, ormai, in Geromin, vede il meglio del Made in Italy, che, nel mondo, è una specie di valore aggiunto.