TSUNAMI VENETO , il Partito Dei Veneti inizia la campanga per le regionali

Moderati nei termini, ma decisi nel principio di difendere gli interessi dei Veneti, di chi vive e lavora nel Veneto, un centinaio di attivisti della provincia di Verona hanno fatto lo TSUNAMI politico assieme a tutte le altre città venete. Infatti ieri 30/11/2019 nella varie città gli organizzatori provinciali hanno dimostrato che sono presenti ed attivi. A Verona la giovane Coordinatrice Provinciale Daniela Baldoria ha saputo ben miscelare gli interventi in modo di dare voce alle diverse componenti che si sono trovate riunite sotto una unica bandiera. Un segnale che rafforza i Veneti, in un momento in cui l'autonomia chiesta a gran voce, votata da più del 90% dei Veneti non viene concessa e si continua a discutere centellinando i passi, perchè questo sarà un partito di destra di centro e di sinistra contemporanemente. Il partito dei Vneti prenderà ad esempio altri partiti territoriale, che si occuperà dei problemi territoriali di una grande regione che da oltre due secoli ha mantenuto la propria identità pur nei tavagli della storia. Ha fatto il suo intervento anche il coordinatore regionale Giacomo Mirto che ha evidenziato tra le altre cose che molti partiti tradizionali stanno rincorrendo questa iniziativa blandendo i veneti a vendersi allo Stato centrale. In ultimo è intervenuto con calore e grande partecipazione Lucio Chiavegato che, come altri, ha fortemente voluto questa riunione di simboli dicendo che questa è l'ultima occasione di far valere l'identità veneta. Al coro "No se pol far de manco" celebre motto veneto che è stato preludio del salvataggo dell'Europa cristiana ed occidentale l'assemblea si è sciolta ripromettendosi di impegnarsi per le prossime regionali quando si avranno i nomi dei candidati che sotto questo simbolo, con la firma del Consigliere Regionale Antonio Guadagnini, potranno parecipare tranquillamente alle prossime elezioni