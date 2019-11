Incontro pubblico a San Martino B.A. organizzato dal Partito dei Veneti. Sabato A Verona al MAD

Ieri sera presso la sala Donini del Comune di San Martino BA, un gruppo significativo di convinti venetisti ha ascoltato con attenzione e passione le linee guida del Partito dei Veneti, presentate da Francesco Falezza, responsabile territoriale e membro del comitato provinciale, e da Giacomo Mirto il neo eletto coordinatore nazionale Veneto. Sono state presentare le prossime iniziative in particolare quella denominata TSUNAMI, che si terrà in tutto il Vene il giorno 30. Ogni città sceglie una sede per promuovere questo nuovo partico che nasce dal raggruppamento di altri 10 partiti e movimenti venetisti. A verona, sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso il locale MAD, Via Ciro Ferrari,11 - in zona Verona sud. Chi vuol saperne dipiù è invitato ad essere presente