I 7 Progetti di Solidarietà che Fondazione Just Italia

Grezzana (VR), 28 Novembre 2019 - “Ci prendiamo cura delle persone, insieme”: dal 2008, anno della sua costituzione, questo è stato ed è l’impegno di Fondazione Just Italia, Onlus che fa capo all’omonima azienda di Grezzana (VR) che distribuisce i cosmetici svizzeri Just sul territorio nazionale, attraverso “Party” a domicilio, gestiti da ben 25.000 incaricati.

Testimoniando che l’impresa deve andare oltre la creazione di ricchezza, sviluppo e occupazione ma esprimere, anche, valori etici e sociali, Just Italia ha costituito la Fondazione per gestire con professionalità e trasparenza le proprie attività di solidarietà, sostenendo progetti e iniziative delle Organizzazioni NonProfit.

Un impegno mai venuto meno se si considera che, in 11 anni, Fondazione Just Italia ha sostenuto ben 66 iniziative di Responsabilità Sociale per 4,5 milioni di Euro, operando su due direttrici individuate attraverso bandi a cadenza annuale:il supporto a un grande Progetto nazionale di ricerca scientifica o di assistenza sociosanitaria per l’infanzia, e iniziative di solidarietànel territorio veronese. Da qui, il sostegno a organizzazioni locali che, attraverso Fondazione Just Italia, hanno avuto la possibilità di ridare speranze e qualità di vita a tante persone, fare emergere problemi latenti, rispondere a esigenze crescenti nel territorio. Disabilità, abbandono dello studio, ricoveri ospedalieri, ma, anche, le nuove “web-dipendenze” giovanili sono alcune delle aree nelle quali Fondazione Just Italia è a fianco delle Associazioni attive nel Veronese.

Per il 2019 - 2020 sono ben 7 i Progetti che vedono la Fondazione impegnata per Verona, con uno stanziamento globale di € 100.000.

I 7 Progetti solidali, scelti dal CdA di Fondazione Just Italiacon il supporto del Comitato di Gestione, tra quelli pervenuti in risposta al Bando Locale 2019, rispondono in modo rigoroso ai “prerequisiti” indicati nei bandi stessi: orientamento al territorio di Verona e provincia, contesto sociale e/o socioassistenziale, credibilità, affidabilità e competenza dell’Organizzazione richiedente, risposta concreta a bisogni dimostrabili, misurabilità dei risultati. Commentano, in proposito, Marco Salvatori e Daniela Pernigo, rispettivamente Presidente e Vicepresidente di Fondazione Just Italia: “La scelta dei progetti, tra le oltre 80 candidature ricevute, è un lavoro impegnativo ma entusiasmante perché ogni anno ci permette di verificare i bisogni concreti di questa zona, testimoniare il solido legame con il territorio veronese e dare una risposta efficace, solidale e responsabile”.



Ma vediamo i Progetti più da vicino, attraverso qualche anticipazione:



Conoscere la giustizia: incontri nelle scuole

Crescere in una società dove il rispetto delle regole e della legalità sia garanzia di crescita e convivenza civile: per riuscirci, è importante che sin dai primi anni di scuola si comprendano i valori della giustizia. È questo l’obiettivo del progetto “Potenziamento competenze cittadinanza globale”, promosso dall’Organizzazione di volontariato veronese Progetto Carcere 663 – Acta non Verba e destinato agli studenti dell’ultimo anno di scuole elementari, medie e superiori. Attraverso un ciclo di incontri cui









parteciperanno magistrati, avvocati, rappresentanti delle forze dell’ordine, detenuti e volontari, verranno affrontati vari temi inerenti legalità e giustizia. Al progetto è destinato un finanziamento di € 8.000.



Dynamo Camp a Verona

Per la terza volta, con un importo di € 4.550 Euro, Fondazione Just Italia sostiene la Terapia ricreativa di Dynamo Camp per i bambini ricoverati all’Ospedale Borgo Trento di Verona. Laboratori di arte, cinema e radio porteranno conforto e sorriso ai piccoli pazienti. Radio Dynamo, Dynamo Musical, DynamoStudios, storytelling e letture animate sono alcune delle attività che, per la prima volta, sono destinate anche alla formazione di volontari, a fianco degli esperti dell’Associazione.



Nella Scuola in Ospedale: robotica e realtà virtuale per gli studenti ricoverati

Quando un bambino è ricoverato a lungo la sua crescita, emotiva e culturale, può essere compromessa. Per questo, l’associazione Verona FabLab propone ai ragazzi ricoverati con patologie gravi che frequentano la Scuola dell’Ospedale Borgo Roma, una serie di laboratori incentrati su robotica e realtà virtuale. L’approccio metodologico, fortemente innovativo, comprende anche sessioni specifiche per gli insegnanti. Attraverso i laboratori, gli studenti potenziano le loro capacità intellettive e, soprattutto, mantengono forti legami con l’ambiente scolastico, indispensabili per guardare al futuro con speranza. All’Associazione FabLab andrà per questo Progetto un sostegno di € 4.450.



Aiutare a essere d’aiuto: per i familiari di persone con dipendenze

In una società aperta, globale e “iperconnessa”, le patologie da dipendenza possono avere contenuti diversi dal passato ma hanno, comunque, un impatto devastante sulla vita quotidiana, come le dipendenze patologiche da Internet o smartphone che possono generare comportamenti negativi e isolamento sociale. Il Progetto della veronese Associazione Indipendenze, che Fondazione Just Italia sostiene per il secondo anno consecutivo e cui sarà destinato un importo di € 28.500 Euro, è riproposto in versione 2.0 e prevede l’affiancamento psicologico per i familiari, aiutati a gestire il problema, e la sensibilizzazione dell’intera comunità, chiamata ad essere più attenta e consapevole rispetto a queste moderne emergenze sociali.



Mani che raccontano

Avrà un supporto di € 20.000 il progetto educativo della Cooperativa Sociale Monteverde di Verona che propone laboratori creativi per la realizzazione di oggetti da parte di persone con disabilità non gravi, oppure affette da autismo. Attraverso i laboratori protetti di “ergoterapia” realizzati presso le sedi della Cooperativa sotto la guida di terapeuti e assistenti sociali, i partecipanti acquisiscono crescente autonomia e sono stimolati a valorizzare non solo le proprie abilità fisiche e manuali ma, soprattutto, le capacità socio-relazionali.



Tempo libero, insieme

Per il progetto di Anffas Verona, Onlus attiva nell’assistenza socio-sanitaria che Fondazione Just Italia ha sostenuto anche in precedenza, è stato stanziato un importo di €16.500 Euro. Il progetto, destinato a una trentina di giovani con disabilità intellettiva e relazionale e alle loro famiglie, punta a dare serenità e benessere non solo al singolo ma, anche, alla rete familiare e sociale che lo circonda. Mirato soprattutto a









contrastare l’emarginazione sociale, il progetto comprende l’organizzazione di attività ludiche e laboratori creativi ma, anche, escursioni e soggiorni - vacanza coordinati da giovani volontari che Anffasprevede di formare in modo specifico.



Nessuno escluso 2.0 - Relazioni sociali, non Social

È destinato ai ragazzi a rischio di dispersione scolastica e ai “NEET”, giovani non impegnati in alcun progetto di studio, di lavoro, di formazione, l’iniziativa “2.0” messa a punto da ACLI, sede Provinciale di Verona. Il progetto analizza i contesti familiari e sociali alla base del rischio di dispersione scolasticae punta a contrastarli, attraverso percorsi di studio individuali, gestiti da figure professionalmente preparate, iniziative di informazione, socializzazione. Parallelamente, “Nessuno escluso 2.0” - cui Fondazione Just Italia destinerà un importo di € 18.000 - prevede percorsi sulla genitorialità per le famiglie e, per i neomaggiorenni, uno sportello di orientamento scolastico e lavorativo.





DAL 1° GENNAIO, IL NUOVO BANDO LOCALE PER VERONA

E’ in arrivo la nuova, grande opportunità che Fondazione Just Italia dedica al suo territorio d’origine: dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2020 il bando locale di Fondazione Just Italia sarà a disposizione delle organizzazioni non profit attive a favore di Verona e provincia.

Il bando si propone di individuare progetti che si svolgano in questo territorio, prevalentemente di assistenza sociale e della durata massima di 1 anno.

Ogni organizzazione rispondente ai requisiti indicati sul sito web della Fondazione può presentare una o più candidature esclusivamente attraverso il format di candidatura on line.

Il testo del bando, il format di candidatura e i riferimenti per ogni esigenza di contatto sono disponibili alla pagina web www.fondazionejustitalia.org/bando-locale.asp.