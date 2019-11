Terzo appuntamento sinfonico della rassegna "Viaggio in Italia".

In programma capolavori dei grandi compositori italiani vissuti tra Settecento e Ottocento, esperti e prolifici tanto del melodramma quanto nella musica sinfonica. Apre il concerto l’Ouverture del Guglielmo Tell di Rossini, seguita dal virtuosistico primo concerto per violino di Paganini, affidato all’enfant prodige Giovanni Andrea Zanon e dalla Sinfonia in re maggiore di Cherubini.

Replica: sabato 30 novembre, ore 17.

Il solista, in questa occasione, sarà il giovane Giovanni Andrea Zanon, classe 1998: già da anni Zanon si trova tra i massimi interpreti di oggi, acclamato sin dal suo precoce esordio all’Arena di Verona e al Teatro Filarmonico. E proprio qui farà il suo atteso ritorno in questa itinerante rassegna autunnale, dove lo stile ci porterà nel pieno Romanticismo italiano.



Filippo Avesani