Finanziamenti europei per l'impresa,

L'evento si terrà giovedì 28 novembre alle 20,30 nella sala conferenze della sede di ATER Verona, in Piazza Pozza a Verona.

Dopo la grande partecipazione registrata nei primi due incontri, si prosegue con la serie di eventi che ha come obiettivo formare e aiutare le imprese e gli enti pubblici ad accedere ai bandi europei, ministeriali e regionali, molto spesso legati a procedure di accesso macchinose e complesse.

“Più di 160 persone hanno assistito ai primi due incontri sui fondi europei, l'ingente presenza dimostra un grande interesse per la materia. Abbiamo già iniziato ad analizzare le prime proposte progettuali, con lo scopo di aiutare concretamente le imprese a raggiungere i propri obiettivi attraverso la fruizione dei fondi europei. Un territorio come il nostro, caratterizzato da una forte presenza di imprese strutturate, va seguito e valorizzato. Per questo ritengo doveroso dar la possibilità agli imprenditori e agli enti pubblici di conoscere tutte le possibilità di sviluppo, a cominciare dai fondi a disposizione, molto spesso ignorati perché sconosciuti o per le complicate modalità di accesso" ha spiegato l’europarlamentare veronese Paolo Borchia, promotore dell’evento.

Oltre a Borchia, interverranno Flavio Facioni – advisor al Parlamento europeo – e la consulente Simona Rossotti. Modera l'intervento Stefano Rasulo.