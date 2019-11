Cologna Veneta: La Festa del Mandorlato raddoppia

Per la prima volta la Festa occuperà due interi fine settimana: il 30 novembre e l’1 dicembre e il 7 e 8 dicembre.

Già sabato 30 novembre, alle 9,30 in centro, apriranno gli stand di sei produttori che presenteranno il tipico dolce locale - preparato con miele, mandorle, zucchero e albumi – e altre specialità come panettoni e biscotti al mandorlato. In piazza Duomo, inoltre, verrà allestito il villaggio di Natale. Anche qui spazio a prodotti tipici e a “Calici in piazza”, una nuova iniziativa per abbinare al mandorlato vini e distillati.

La festa inaugurale è invece in programma alle 11 di domenica 1 dicembre. Durante la cerimonia verrà assegnata la medaglia d’oro ‘Cologna Veneta Città del Mandorlato’ allo storico Guerrino Maccagnan. Dalle 14,30 si terrà una rievocazione storica dell’epoca della Serenissima a cura della compagnia d'arme San Vitale. Rievocazione che coinvolgerà più di 100 figuranti: giocolieri, soldati, musici e sbandieratori.

Il 7 dicembre, alle 10 del mattino in centro, è previsto il laboratorio didattico per i ragazzi delle scuole locali sulla lavorazione del mandorlato. Alle 15 in sala consiliare si terrà l’iniziativa “Scorci d’arte a Cologna Veneta”. Al teatro comunale, in occasione del centenario dell'A.C Cologna Veneta, verrà presentato il libro di Federico Vaccari “Un calcio al pallone”, mentre nella sagrestia del duomoè in programma, alle 18, una rassegna di canti mariani.

Domenica 8 dicembre la festa proseguirà con zampognari e spettacoli di artisti di strada a cura della compagnia “Accademia Creativa”.

Inoltre la Pro Loco, in entrambi i fine settimana nella sala gastronomica all’ex Corderiain via Chioggiano, proporrà piatti tipici della cucina veneta, in particolare bolliti con la pearà, e dolci al mandorlato.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco e dal Comune di Cologna Veneta.

Il programma completo è disponibile al seguente link (pdf): https://bit.ly/33c5hJs .