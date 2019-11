La Fiera del “Bollito con la Péarà” a Isola

Si è chiusa domenica 24 novembre 2019, la 19a Fiera del Bollito con la Pearà, apertasi lo scorso giorno 7, con l’assegnazione del premio “GranM Lino, di Bonferraro. La tipica pietanza veronese era stata preparata da tre diverse macellerie. Quanto alla Fiera vera e propria – Bollito e Péarà – i piatti serviti, in 18 giorni di manifestazione, si sono avvicinati a quota 70 mila. “Nonostante l’edizione più bagnata di sempre, dalla pioggia, siamo riusciti ad avvicinare il record dello scorso anno – evidenzia l’amministratore unico di Ente Fiera di Isola della Scala, Michele Filippi -. Abbiamo lavorato bene e hanno lavorato bene gli stands, che hanno servito i nostri piatti tipici. La qualità paga e porta ad ottenere questi risultati”. “Ancora una volta le nostre manifestazioni sono un impulso, per la crescita di aziende, realtà artigiane locali e associazioni isolane – ribadisce il sindaco di Isola della Scala, Stefano Canazza -. L’evento ha importanti margini di sviluppo e grazie a questa Fiera sempre più ospiti da fuori provincia conoscono e apprezzano il grande piatto della tradizione veronese”. Quanto sopra è la conferma che Isola della Scala sa fare, che il suo Ente Fiera opera con alta professionalità, corrispondendo esattamente alle attese del pubblico, che ama il tradizionale ed il locale – in particolare, il Riso –consumandolo nello stesso territorio, che lo produce.

Pierantonio Braggio