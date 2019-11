Il “Premio Santa Eufemia”, Verona,festeggia il XXV° di fondazione.

Il“PREMIO S. EUFEMIA”,per la promozione della Dignità Umana, nasce all’interno dell’Associazione Amici di Sant’Eufemia, Verona, e vuole segnalare, con un riconoscimento simbolico – creazione del M° Alberto Zucchetta – chi, nell’ambito del volontariato, del lavoro professionale o istituzionale, promuove e rispetta la dignità della persona. Alla XXV edizione,il Premi 2019 vuole segnalare lerealtà veronesi di volontariato giovanile: Il “C.A.R.S.-Centro Accoglienza Recupero Sociale” e il “Gruppo Giovanile Anfass”.In questo nostro tempo, la persona disabile è considerata ai margini della società e, troppo spesso, se ne impedisce addirittura la nascita, in aperta violazione della sua dignità. L’attività delle due Associazioni citateè rivolta, appunto, alle persone con disabilità, offrendo loro l’occasione di godere il tempo liber, in amicizia, in allegria e in spirito di parità, con giovani e persone disponibili, rispondendo pienamente agli ideali e alle finalità contemplate dal “Premio Sant’Eufemia, per la promozione della dignità umana”. I giovani volontari delle due realtà, con incontri settimanali, escursioni, e vacanze estive ed invernali, spettacoli teatrali e sport, danno a tanti ragazzi, meno fortunati, la possibilità di inserire, con naturalezza, in un contesto sociale, accogliente e stimolante, sconfiggendo quella solitudine, quella sofferenza e quell’isolamento, che la disabilità fatalmente comporta, promuovendone così la dignità.La consegna del Premio avrà luogo, domenica 15 dicembre 2019, nella chiesa di Sant’Eufemia, Verona, dopo la Santa Messa delle ore 10.Info: Associazione Amici di Sant’Eufemia, 3479779806 - avv. Oliviero Olivieri, presidente, 045 8344155.