DP66 in gara a Tezze sul Brenta

Sarà una domenica ricca di riconoscimenti per la DP66 Giant Selle SMP che sarà protagonista delle premiazioni del mondo ciclistico del Friuli Venezia Giulia grazie ai titoli conquistati nel corso dello scorso inverno. Sulla prestigiosa passerella d'onore di Grado (Go) gli uomini del presidente Michele Bevilacqua ritireranno i premi riservati al team Campione d'Italia per società di ciclocross nonchè a Davide Toneatti, Sara Casasola e Alice Papo.



Gli alfieri diretti da Daniele Pontoni saranno invece impegnati in gara a Tezze sul Brenta (Vi) per la prova valida per il Trofeo Triveneto Ciclocross che andrà in scena sul suggestivo tracciato disegnato all'interno del Parco dell'amicizia affacciato sul letto del fiume Brenta.



"Ricevere i riconoscimenti regionali è sempre un onore per la nostra compagine che è legata a doppio filo al territorio friulano, purtroppo i nostri ragazzi saranno impegnati in gara ma saremo comunque ben rappresentati a Grado" ha sottolineato Daniele Pontoni. "Domenica ripartiremo da Tezze sul Brenta forti delle consapevolezze maturate nel corso della nostra prima parte di stagione che si è chiusa con un bilancio ampiamente positivo. Abbiamo ottenuto con largo anticipo la conferma nel tricolore per società ma, soprattutto, settimana dopo settimana abbiamo visto crescere gradualmente i nostri ragazzi. Risolti alcuni problemi fisici che hanno rallentato alcuni elementi fondamentali, siamo pronti per concentrarci con convinzione ed entusiasmo nella seconda parte del nostro inverno che metterà in palio i titoli italiani, alcune prove di Coppa del Mondo e le ma glie iridate della specialità".