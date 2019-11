Tutti i vantaggi di un piano di sviluppo aziendale efficace

Cos’è un piano di sviluppo aziendale?

Si tratta di un documento che viene redatto per definire gli obiettivi aziendali. Il piano di sviluppo dell’impresa raccoglie gli obiettivi da raggiungere nel medio – lungo termine, ma indica anche quali sono i traguardi intermedi che possono essere impiegati come prova di star seguendo la giusta direzione.

Tutte le imprese dovrebbero affidarsi a dei professionisti nella creazione di piani di sviluppo aziendale, redatti a seguito di una minuziosa analisi del mercato e dell’azienda. Ciascun piano di sviluppo deve infatti essere personalizzato e creato su misura per l’azienda che dovrà sfruttarlo come guida, quando arriverà il momento di prendere delle decisioni sulle strategie da seguire.

Utilizzare dei modelli standardizzati o redigere rapidamente un piano, senza pensare alle conseguenze che questo possa avere, diventerà un fattore limitante la crescita dell’azienda. Per la stesura non c’è una procedura da seguire pedissequamente, ma bisogna effettuare una valutazione caso per caso e creare un piano di sviluppo che si adatti alla perfezione alle caratteristiche dell’impresa ed alle sue aspirazioni.

Quali sono i vantaggi di un piano di sviluppo aziendale?

I vantaggi di un piano di sviluppo aziendalesono molteplici, ma per poter essere certi di sfruttarli tutti bisogna innanzitutto comprendere l’importanza di redigere un documento di qualità. Per questo motivo, non bisogna commettere l’errore di credere di poter fare da soli: serve il supporto di esperti che sappiano come stendere un piano d’impresa efficace e che possa portare a dei risultati soddisfacenti nel medio – lungo periodo.

Questo documento consente in primo luogo di fare chiarezza. Leggendo il piano di sviluppo si potranno capire a colpo d’occhio quali sono gli obiettivi che la società intende raggiungere e quali le strategie di base che si intendono seguire.

Prefissare degli obiettivi è utile sia per i dipendenti che per i manager. I dipendenti vedranno un aumento della loro produttività – è stato dimostrato che avere un obiettivo aiuta a lavorare meglio – mentre i manager potranno controllare periodicamente che l’attività della società stia seguendo la direzione corretta e che stia portando ad avvicinarsi agli obiettivi finali.

La stesura del piano d’impresa può diventare anche l’occasione per rendersi conto della fattibilità degli obiettivi e, dunque, per cambiare rotta nel caso in cui le aspirazioni aziendali fossero irrealizzabili. Fissare degli obiettivi sbagliati ed irraggiungibili potrebbe diventare addirittura controproducente, creando malumore tra i dipendenti e i manager e non favorendo in questo modo una sana crescita della società.

Con un piano di sviluppo aziendale ottimale sarà anche più facile attrarre gli investitori. A differenza degli istituti di credito, che tendono più facilmente a prestare denaro alle società ben avviate, gli investitori sono interessati anche a piccole imprese che stanno muovendo i loro primi passi nel settore commerciale e che magari stanno provando ad introdurre sul mercato un prodotto o un servizio innovativo. Gli investitori amano leggere i piani di sviluppo per capire quali sono le aspirazioni delle imprese nelle quali potrebbero mettere in gioco il loro denaro.

Questo documento può dunque essere utilizzato per indirizzare l’attività aziendale verso il raggiungimento degli obiettivi (sia quelli intermedi che quelli a lungo termine), come strumento di valutazione per verificare che la strategia che si sta seguendo sia quella più appropriata e, infine, come strumento per attrarre investitori e capitali e favorire in questo modo la crescita dell’impresa.