L’EUROPA E’ INDISPENSABILE, PURCHE’ DIFFERENTE. Così non va bene per il sistema bancario italiano ed in più stritola le banche eccellenti

L’Europa è indispensabile, purché differente. Con un focus sulle difficoltà di

completamento dell’Unione Bancaria e sulle sfide della regolamentazione che rischia di

penalizzare le banche di comunità, peraltro riconosciute come resilienti e indispensabili alla

tenuta del tessuto economico, si è aperta ieri a Roma l’Assemblea annuale di Federcasse

(la Federazione Italiana delle BCC e Casse Rurali), che ha avuto per tema “Volare alto. Il riscatto

della mutualità efficiente”.

L’Assemblea ha visto la presenza di 400 tra delegati ed esponenti delle BCC affiliate

ai due gruppi Bancari Cooperativi - Iccrea Banca e Cassa Centrale Banca - e delle Casse della

provincia di Bolzano che stanno costruendo uno Schema di protezione istituzionale; i vertici

delle Capogruppo degli stessi Gruppi Bancari Cooperativi e della Cassa Centrale Raiffeisen;

i rappresentanti delle 15 Federazioni Locali e oltre 30 altri Enti Soci.

Temi europei al centro di analisi e proposte

Sono stati i temi europei a dominare la relazione del Consiglio Nazionale letta dal

Presidente Augusto dell’Erba. “Il completamento del disegno europeo – ha esordito il

Presidente - rappresenta l’unica prospettiva di sviluppo indipendente, equilibrato,

democratico, inclusivo e liberale per il continente europeo”. Al tempo stesso, però, “il

processo di integrazione deve cambiare approccio, soprattutto nell’industria finanziaria”,

con l’auspicio che “sia ricalibrato in funzione di una effettiva maggiore capacità di

intervento a favore della stabilità e della reale sostenibilità di un apparato di regole e

controlli eccessivamente complesso e oneroso, che rischia di essere pro-ciclico, di

abbassare le difese immunitarie proprie dei sistemi caratterizzati da diversità e non

appiattiti su modelli e assetti omologati e di ridurre la capacità delle banche di finanziare

l’economia in senso ampio”.

In tema di regolamentazione europea, Federcasse auspica che l’intero quadro

normativo possa ispirarsi concretamente a sette principi guida: adattabilità; diversità;

proporzionalità; risolvibilità; pluralismo; disponibilità di informazioni; disciplina non

normativa. Gli stessi principi individuati dallo European Systemic Risk Board (ESRB) e che

potrebbero trovare una corretta declinazione – propone la Federazione italiana delle BCC

– già nel prossimo recepimento di Basilea 4 e nella regolamentazione in tema di finanza

sostenibile al centro in queste settimane del negoziato fra i tre co-legislatori dell’Unione

Europea, Commissione, Parlamento, Consiglio.