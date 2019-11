Battuta d’arresto per Amazon: in calo gli utili

Se messi al confronto con i risultati ottenuti l’anno scorso durante il terzo trimestre 2018, Amazon esce come “perdente”, deludendo le aspettative di tutti, i quali non attendevano un risultato del genere dalla società di Jeff Bezos. A pesare sui conti finali, sembra essere stata la nuova direttiva aziendale promossa da Bezos stesso, il quale ha incrementato il numero di lavoratori e mezzi durante questo trimestre con uno scopo commerciale ben preciso.

Chi vuole investire in Amazon, dovrebbe tenersi sempre aggiornato sulle novità che riguardano questa società, la quale ha gli occhi di tutti puntati addosso al momento.

Le stime previste per il quarto e ultimo trimestre sembrano già rimettere in carreggiata Bezos e la sua società, persino gli esperti sembrano concordare sul fatto che Amazon chiuderà l’anno con ricavi e utili di gran livello, eppure la preoccupazione aleggia ugualmente tra gli investitori, i quali hanno visto il titolo perdere quasi il 10% solo qualche tempo fa.

Le azioni Amazon oggi

In attesa dei conti finali, ad oggi il valore delle azioni amazon si attesta a 1,771USD. Questa azione sta subendo una situazione di stabile volatilità, col titolo che scende e sale attestandosi sempre intorno alle cifra tra i 1,760 e 1,780 USD.

Cifra che resta comunque al di sotto dei picchi raggiunti nelle ultime 52 settimane da parte del colosso, il quale durante questo periodo era giusto a raggiungere il valore di 2,035 USD. Nonostante Amazon resti uno dei trend più sicuri, con una volatilità buona e una posizione ferma, i dubbi degli investitori possono apparire assolutamente comprensibili.

Amazon non chiude bene il terzo trimestre

Dopo aver speso miliardi in investimenti per quel che riguarda il suo programma di consegue gratuite in un giorno, Amazon, la società di Jeff Bezos, vede gli utili netti subire un crollo piuttosto considerevole, se paragonati alla cifra ottenuta durante la terza trimestralità dell’anno scorso.

Un calo del 26% quello riscontrato dal colosso dell’e-commerce, che chiude sotto le aspettative proprie e degli analisti del settore, che appaiono delusi anche dalle previsioni di vendita.

La notizia si è diffusa molto velocemente, con la società Amazon che ha subito un contraccolpo sui mercati azionari, avendo un ribasso di oltre il 9%.

Amazon appare da sempre una società improntata al futuro, con un piede nell’avvenire, per questo la sua decisione di investire di più nell’aspetto logistico, incrementando in maniera decisiva il numero di assunzioni, 100 mila persone circa, e aumentando il proprio parco camion e aerei.

L’obiettivo finale è di portare da due a una le giornate di attesa per la consegna del proprio pacco, e, nonostante le difficoltà iniziale, sembra essere destinato a diventare un'altra punta di diamante secondo il suo CEO Jeff Bezos.

Il calo da 2,9 miliardi a 2,1 miliardi per il trimestre 2019 a confronto con il trimestre 2019 non sembra spaventare il leader del colosso, il quale prosegue convinto con la sua strategia aziendale.

I ricavi, d’altro canto, sono andati meglio del previsto, con una crescita del 24% a 70 miliardi di dollari, in cui sono coinvolti i guadagni ottenuti attraverso il record di vendite ottenuto dalla piattaforma durante il “Prime Day”.

Con una forza lavoro di 750 mila persone, il cui incremento di circa 12% è avvenuto durante l’ultimo trimestre con l’assunzione di 100mila nuove persone, in cui sono inclusi non solo magazzinieri, ma anche ingegneri e altre figure, Amazon è attualmente la seconda potenza come datore di lavoro negli States, seconda solo ad un altro colosso, WalMart.(i.p.)