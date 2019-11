Phoenix Capital, e “Sport Business Management”, consulenza per le Società Sportive professionistiche

Verona,20 novembre 2019 – Da fine ottobre 2019 è attiva la nuova Divisione Sport Business Management, nata per rispondere al meglio al cambiamento in atto nella Sport Industry, settore che rappresenta un segmento economico importante, ma che richiede competenze sempre più trasversali, in grado di ottimizzare la performance delle società sportive professionistiche.



I SERVIZI TRASVERSALI DI PHOENIX CAPITAL- Destinatarie dei servizi della nuova DivisioneSport Business Managementsono le Società Sportive professionistiche, in primis quelledi calcio, basket, volley e rugby, ben radicate sulterritorio. A loro saranno messi adisposizione i servizi di Corporate Finance, revisione, consulenza legale e assicurativa;

Per il settore del Digital Marketinge della Comunicazione digitale, si andranno a sviluppare canali e-commerce dedicati; si curerà la gestione e il monitoraggio dei rapporti con i media online e offline e il coordinamento di media event.

L’offerta multidisciplinare di Phoenix Capital contempla inoltre la disponibilità di Temporary Manager qualificati e di esperienza per l’affiancamento della dirigenza o la copertura di ruoli chiave nelle società.



Responsabile della nuova Divisione è Enzo Zanin, già Direttore Commerciale e Marketing dell’A.C. Chievo Verona. Calciatore professionista dal 1980 al 1996, al termine della carriera agonistica Zanin entra a far parte dello staff societario del ChievoVerona dove intraprende la carriera manageriale, ricoprendo anche il ruolo di Responsabile delle Relazioni esterne.Ha collaborato con il Presidente Campedelli nella messa a punto della gestione dei Diritti Televisivi del Club, dando - come manager commerciale e marketing - un importante contribuito allo sviluppo economico della Società.

«Il mondo della Sport Industry è in continua evoluzione – sottolinea Enzo Zanin, responsabile della Divisione Sport Business Managementdi Phoenix Capital -, e oggi si parla di Sport Industry 4.0, dove le nuove tecnologie, imposte dalla digitaltrasformation in atto, giocano un ruolo fondamentale e richiedono competenze specifiche.