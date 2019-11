Banco BPM, la banca con sede amministrativa a Verona, offre sostegno alle popolazioni del territorio italiano colpite dalle recenti avversità atmosferiche

20 novembre 2019 - Banco BPM offre un concreto sostegno alle comunità coinvolte con la disponibilità ad accogliere le domande di sospensione delle rate di mutui e finanziamenti e con lo stanziamento di un plafond straordinario di 100 milioni di euro.

Nello specifico, sia in attesa delle disposizioni legislative in materia sia in attuazione di provvedimenti già emanati, Banco BPM valuterà fin da subito le richieste di moratoria fino a dodici mesi delle rate di mutui e finanziamenti a privati e imprese danneggiati dalle calamità naturali e che abbiano residenza o sede legale/operativa nei Comuni colpiti.