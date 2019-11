AGRICOLTURA: DA REGIONE VENETO 3 MILIONI PER L’ACCESSO AL CREDITO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE. PAN, “CON FONDO DI GARANZIA GENEREREMO 30 MILIONI DI FINANZIAMENTO”

Venezia, 20 novembre 2019



Con il provvedimento appena approvato dalla Giunta regionale si completa il quadro degli strumenti finanziari messi a punto dal governo regionale per il sostegno all’accesso al credito delle aziende agricole.

La delibera, proposta dall’assessore all’Agricoltura Giuseppe Pan, implementa con 3 milioni di euro un ulteriore strumento, presso Veneto Sviluppo, che, mediante emissione di garanzie dirette, consentirà la copertura fino all’80% del rischio impresa riconducibile a finanziamenti accordati da banche alle aziende agricole e agroalimentari. Questi finanziamenti potranno sostenere impegni di taglio più limitato sia per le spese di investimento, che in capitale circolante. Potranno essere concessi sia nella forma di affidamenti bancari con durata massima 12 mesi, sia nella forma di veri e propri finanziamenti bancari ordinari senza ulteriori garanzie da parte dell’impresa.



“Si tratta di uno strumento estremamente elastico perché può coprire l’accesso al credito sia di breve che di medio lungo termine, con modalità operative particolarmente snelle. I finanziamenti possono arrivare al massimo di 180 mila euro nel caso delle imprese agricole, fino a 250 mila per quelle agroalimentari. Altro aspetto importante – sottolinea l’assessore Pan- è che le imprese potranno usufruire del finanziamento a costo zero, perché Veneto Sviluppo non richiede alcuna commissione”.



La Regione aveva già attivato una misura per la riassicurazione delle garanzia rilasciate dal sistema dei Confidi. In questo modo, andando a ridurre l’esposizione al rischio del patrimonio di garanzia dei Confidi, la Regione Veneto consente a questi ultimi di ampliare il portafoglio di garanzie emesse a sostegno dei finanziamenti alle PMI agricole e agroalimentari concessi dal sistema bancario.



Inoltre, utilizzando 15 milioni della misura 4.2 del Programma di sviluppo rurale la Regione del Veneto ha attivato la piattaforma Agriplatform Italy con il Fondo europeo per gli Investimenti (FEI). Tale strumento, in fase di lancio operativo, consentirà di coprire mediante garanzie di portafoglio gestite dal FEI fino a 90 milioni di euro di finanziamenti a medio lungo termine di rilevante portata.