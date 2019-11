La Polizia Locale di Verona e la lotta alla droga. Nel settore cinofilo, operano l’agente Elena Fava e il suo lupo Pico.

A tale scopo, la Polizia Municipale di Verona opera, da qualche giorno, con un agente ed un cane, un pastore tedesco, di circa un anno e mezzo, che, acquistato con i fondi del progetto ‘Scuole sicure’ del Ministero degli Interni, per oltre sei mesi, è stato perfettamente addestrato a Milano, effettuando numerosi interventi – ha seguito il tutto anche la Conduttrice – ed è, ora, in grado di agire. Anzi, non appena presentato, la mattina del 14 novembre 2019, Pico ha scovato, fra i cespugli dei bastioni ex Zoo, 12 grammi di hashish e 1 di marijuana. Compito principale dell’Unità cinofila, che dispone anche di adatto automezzo, è di tenere sotto costante osservazione scuole superiori, giardini, bastioni e luoghi, che potranno essere segnalati, dai cittadini. Hanno presentato l’importante iniziativa il sindaco, Federico Sboarina; l’assessore, Daniele Polato; il comandante della Polizia Municipale, Luigi Altamura, il prefetto, Donato Cafagna; la questore, Ivana Petricca, ed altre autorità.

Pierantonio Braggio