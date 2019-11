“Barbera e Champagne”, presso la Società “al Calmiere”, San Zeno, Verona

Si terrà presso la sede della Società veronese “al Calmiere”, San Zeno, Verona, lo spettacolo teatrale, dal titolo “Barbèra e Champagne”, a cura de “I Gotturni”. Esso è previsto per venerdì, 22 novembre 2019, alle ore 20.45.

Si tratta d’un recital, che racconterà il percorso artistico di Giorgio Gaber (1939-2003) – “con tanto amore” ed una carrellata di brani, tra i più emblematici e significativi dell’opera dell’Autore. Non saranno trascurati i brani più popolari, mentre alcuni monologhi introdurranno – teatro canzone – i brani cantati. Canterà il “suo” Gaber, Anna Maria Bresaola, lieta di appassionatamente ricordarne l’inimitabile grandezza. Se la voce sarà di Anna, alla chitarra sarà Claudio Moro e regista sarà Claudio Messini. Entrata libera, ma, limitatamente ai novanta posti disponibili. Hanno annunciato lo spettacolo, il presidente della Circoscrizione 1, Giuliano Occhipinti; il presidente della Commissione Cultura, Franco Dusi, e il presidente della Società Cooperativa “al Calmiere” – la quale, quest’anno, compie 100 anni – Renzo Rossi. La stessa Circoscrizione 1 segnala le conferenze, in via di svolgimento, sul tema “Verona e la sua economia, nella storia” e le conferenze, che sono parte del titolo ”Dante, la vita, la poesia”, circoscrizione1@comune.verona.it.

Pierantonio Braggio