JOB&ORIENTA 2019

Verona, mercoledì 20 novembre 2019 – #illavorochevorrei: orientamento, innovazione, crescita sostenibile: è questo il titolo e il filo rosso della 29a edizione di JOB&Orienta, salone nazionale dedicato all’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, presentato oggi in conferenza stampa. Promosso da VeronaFiere e Regione del Veneto, in collaborazione con Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il salone torna in Fiera a Verona da giovedì 28 a sabato 30 novembre 2019.

Più di 500 le realtà presenti nella rassegna espositiva e oltre 200 gli appuntamenti in calendario, con circa 300 relatori (https://www.joborienta.info/). Tra i grandi ospiti istituzionali attesi, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo, la viceministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Anna Ascani, il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, il presidente di Confindustria Moda Claudio Marenzi, la segretaria generale nazionale Cisl Scuola Maddalena Gissi,…



Da quasi trent’anni JOB&Orienta valorizza e rafforza il dialogo tra mondo della formazione e mondo del lavoro. Ma oggi più che mai ─ di fronte a un contesto economico-produttivo in continua evoluzione e a un mercato occupazionale così complesso e difficile ─ la stretta connessione tra i due universi è diventata necessaria e imprescindibile. E deve ispirarsi e stare al passo con i cambiamenti globali, oltre che quelli locali. Perciò il tema di quest’anno fa riferimento alle parole chiave del dibattito più attuale in merito alle competenze da formare guardando al futuro, ossia le più utili e strategiche sia per i giovani che per le imprese: per garantire le migliori chance di occupazione ai primi e, insieme, maggiore competitività alle seconde. È l’Europa stessa a indicarlo da tempo, sollecitando a trasformare i nostri modelli di impresa e di economia: ne sono bussola gli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’Onu.



A Job, dunque, spazio all’innovazione, quella capace di costruire anche un futuro e una crescita sostenibili: per l’economia e il lavoro, per la società, per il Pianeta. Un’innovazione che porta con sé opportunità, introduce nuove figure professionali e chiede nuove competenze (anche nei settori più tradizionali del made in Italy), e al tempo stesso apre nuove sfide e sollecita a rinnovare le modalità della didattica e dell’orientamento. A raccontarlo saranno i diretti protagonisti ─ studenti e docenti, giovani, imprese,… ─: le best practices di didattica digitale, le esperienze di alternanza scuola lavoro (oggi “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”), i risultati degli Its-Istituti tecnici superiori, e ancora i green jobs, le frontiere delle competenze digitali, le figure professionali nel mondo del volontariato e del terzo settore…



Luogo di confronto e scambio per gli addetti ai lavori (dirigenti scolastici, docenti e formatori, operatori dell’orientamento e dei servizi per il lavoro), la manifestazione è anche un’occasione importante per i ragazzi e le famiglie, che intende supportare per una scelta consapevole del percorso scolastico; e infine per i giovani in cerca di lavoro, che al Salone possono trovare strumenti utili a una ricerca attiva ed efficace e incontrare aziende in fase di recruiting.

Nei tre giorni un ricco e articolato programma di eventi: dai convegni, i dibattiti e i workshop dedicati alle tematiche più attuali e con ospiti di spicco del mondo dell’economia, della politica e dell’imprenditoria, fino ai laboratori interattivi, le simulazioni, gli spettacoli e i momenti di animazione. JOB&Orienta è anche un’ampia rassegna espositiva (che vede presenti scuole, accademie e università, enti di formazione, istituzioni, centri per l’impiego e agenzie di servizi per il lavoro, associazioni di categoria, imprese…), articolata in due aree tematiche “Istruzione ed educazione” e “Università, formazione e lavoro” e sviluppata in sei percorsi: Educazione, Scuola e Formazione Docenti; Tecnologie e Media; Lingue straniere e Turismo; Formazione accademica; Formazione professionale; Lavoro e Alta formazione.



Momenti di formazione e confronto per gli operatori del mondo della scuola.

Numerosi i momenti di aggiornamento e dibattito rivolti agli operatori, e un calendario di seminari di formazione gratuiti per i docenti che vuole essere un’opportunità di aggiornamento e integrazione delle competenze di chi della formazione ha fatto il proprio mestiere e insieme un supporto e uno strumento ulteriori per il suo lavoro quotidiano. Temi: asl, nuove tecnologie per la didattica, formazione di nuove competenze, educazione agli obiettivi di Agenda 2030,…



Strumenti, laboratori e iniziative di orientamento per aiutare la scelta scolastica di ragazzi e famiglie.

Ai ragazzi e alle loro famiglie, il Salone offre utili ed efficaci strumenti e iniziative di orientamento alla scelta scolastica. Nell’area espositiva dedicata, un’ampia panoramica di scuole di primo e secondo grado, la proposta di laboratori interattivi e incontri con esperti e testimoni per mettere a fuoco le proprie attitudini, scoprire mestieri tradizionali e innovativi, conoscere le figure professionali più cercate e i percorsi utili a formare le competenze necessarie.



Iniziative per i giovani in cerca di lavoro e di percorsi di alta formazione

Numerose iniziative per supportare i giovani nella ricerca attiva di occupazione, orientarli nella scelta dei percorsi post diploma e di alta formazione più adatti a rafforzare le competenze, in linea con le professioni più richieste, aiutarli nella ricerca di opportunità di mobilità internazionale. In calendario seminari, simulazioni, presentazioni aziendali e testimonianze. Oltre alle istituzioni, in rassegna centri per l’impiego, agenzie per il lavoro, associazioni di categoria, agenzie per la selezione del personale,…; e ancora oltre 130 accademie e università italiane ed estere, enti per la formazione professionale e ITS-Istituti tecnici superiori... Presenti inoltre aziende di vari settori, anche in fase di recruiting.