Bus fino a San Bortolo per gli studenti di Selva di Progno

Il servizio è attivo da novembre. La richiesta per la frazione di Selva era arrivata dal Comune, per venire incontro alle necessità delle famiglie e degli studenti di San Bortolo, Campofontana e zone limitrofe che frequentano gli istituti di Verona. Le corse verranno effettuate, in via sperimentale, nei giorni di scuola e fino al termine dell’orario invernale il 7 giugno 2020.

“Abbiamo accolto la richiesta di Selva di Progno per supportare un’area dove i trasporti, per posizione e conformazione naturale, sono più complessi che nel resto del veronese - ha affermato il consigliere provinciale con delega ai Trasporti, Roberto Dall’Oca -.Era giusto dare un segnale di vicinanza a un territorio bellissimo ma che spesso incontra difficoltà nell'avere i servizi più basilari”.

“Grazie alla Provincia e al comitato di indirizzo perché con questo atto hanno permesso ai nostri ragazzi di frequentare gli istituti superiori a Verona – ha aggiunto il sindaco di Selva di Progno,Marco Antonio Cappelletti -.La montagna vivrà se saremo in grado, come in questo caso, di creare tra istituzioni quelle sinergie utili a garantire servizi essenziali ai cittadini e ai ragazzi per studiare, lavorare e costruirsi un futuro”.