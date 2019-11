A SAN ZENO SPETTACOLO MUSICALE GRATUITO IN RICORDO DI G.GABER

A sedici anni dalla scomparsa dell’inventore del teatro canzone, la compagnia “I Gotturni” propone un recital per ricordarne l’inimitabile grandezza.



Sarà Anna Paganini Bresaola ad interpretare i brani del cantautore milanese. Accompagnata dalla chitarra di Francesco Bussi, si esibirà in una ricca carrellata delle sue canzoni più popolari ma, anche, in alcuni brani meno conosciuti al pubblico, come “La libertà”, “Le elezioni”, “Il dilemma” e “Far finta di essere sani”.



L’evento è organizzato dalla 1ª Circoscrizione in collaborazione con la compagnia teatrale “I Gotturni”.



L’iniziativa è stata presentata questa mattina dal presidente della 1ª Circoscrizione Giuliano Occhipinti insieme al presidente della commissione circoscrizionale Cultura Franco Dusi. Presenti per la compagnia “I Gotturni” il regista Claudio Messini e la cantante Anna Paganini Bresaola, e il presidente della Cooperativa sociale Al Calmiere Renzo Rossi.



“È per noi un piacere accogliere questo spettacolo teatrale nel quartiere di San Zeno – afferma Occhipinti -, e poter collaborare ad un progetto di alta qualità, che offre alla cittadinanza un coinvolgente recital in omaggio al grande Gaber”.