Veronella, Verona, festeggia l’inimitabile “Verza Moretta”. Grande evento dal 15 al 24 novembre 2019

Veronella celebrerà il suo particolare prodotto agricolo, caratteristico del luogo, nei giorni 15 - 24 novembre. Hanno annunciato l’evento, il vicesindaco di Veronella, Laura Gini; il presidente dell’Associazione dei produttori della Verza Moretta di Veronella, Antonio Boseggia, e, in rappresentanza dei produttori, Antonio Olivieri. L’evento proporrà, negli stand gastronomici, diversi, tradizionali piatti, dedicati, ovviamente, alla verde-moretta protagonista della festa. La Verza Moretta, prodotta principalmente a Veronella e nei comuni limitrofi, è caratterizzata, appunto, da un colore verde scuro-viola intenso. In cucina, lo speciale prodotto della terra e del lavoro dell’uomo, sta ottenendo un successo crescente, anche grazie alle attività di promozione messe in atto, per fare, molto correttamente, conoscere lo stesso, come pianta e come ottimo contorno, nel piatto. Aprirà la festa, nella sala civica comunale, il convegno – cui collabora Coldiretti – sul “Rapporto fra la salvaguardia delle tipicità rurali e la globalizzazione”. Ogni sera, momenti musicali, con orchestre e dj. Domenica 17, inoltre, si potrà godere, alle 9 del mattino, della IV “Camminata fra le verze”. Venerdì 22, si inaugurerà la Fiera agricola. Pranzi domenicali, a menù fisso, su prenotazione. Non mancherà una tensostruttura, con un’area dedicata ai bambini. Segnalazione importante: sarà possibile acquistare l’ortaggio “Verza moretta”, simbolo di Veronella, direttamente dai produttori.

Pierantonio Braggio