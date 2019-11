II Mercatini di Natale, a Verona.

I veronesi Mercatini di Natale, quest'anno, spegneranno la dodicesima candelina, regalando un’atmosfera magica e fiabesca in partnership con il Nürnberger Christkindlmarkt - Mercatino di Natale di Norimberga, Germania. L’evento, si svolgerà, dal 15 novembre, al 26 dicembre 2019, e interesserà, non solo Piazza dei Signori e Cortile Mercato Vecchio, ma, anche Piazza Indipendenza, Piazza Viviani, Via della Costa, Lungadige San Giorgio, Ponte Pietra, Ponte Scaligero e Piazza San Zeno. Il Comitato per Verona, con i social teams, creeranno una storia natalizia, che verrà messa in onda, durante i mercatini e pubblicata, sui canali social, per la promozione della città scaligera. Vi parteciperanno 70 influencers e bloggers, provenienti da tutta Italia, raccontando al loro pubblico il magico periodo del Natale, a Verona, con foto e video. La XII edizione sarà inaugurata il 16 novembre, con l’accensione dell’albero natalizio, in Piazza dei Signori. Oltre 100 casette caratteristiche, in legno, suddivise tra le piazze, offriranno tipicità natalizie, specialità gastronomiche tirolesi ed enogastronomia veronese; a San Giorgio, sarà presente la tensostruttura “Il Laboratorio di Babbo Natale”, per la gioia di tutti i piccini. In Piazza San Zeno, il giardino della Basilica ospiterà il Presepe, da Flover allestito a Roma, davanti alla Basilica di San Pietro; sul resto della piazz, sarà allestita una pista di ghiaccio, raddoppiata, rispetto all’edizione precedente. In Piazza Viviani e in Piazza Indipendenza, la nuova Family Area, ospiterà un trenino e la casa di Babbo Natale, in un bosco incantato. Non mancheranno musica ed animazione, nella nuova Winter Lounge della Loggia di Fra’ Giocondo. Ponte Pietra e il Ponte Scaligero ospiteranno anch’essi banchetti, artigianato e prelibatezze. Uno sforzo organizzativo intende elevare la qualità dell'offerta, per venire incontro alle diverse tipologie della domanda, ampliare i luoghi della manifestazione e dare la possibilità ai veronesi ed ai numerosi turisti di scoprire o riscoprire angoli della Città, garantendo la sicurezza, attraverso un robusto servizio di vigilanza, implementato da innovativi sistemi di rilevazione dei flussi. L’evento crea ulteriore successo all'immagine di Verona, a livello internazionale, portando un indotto, sul territorio provinciale, di oltre 50 milioni di euro, e presta particolare attenzione agli enti benefici ABEO, ANAVI e a ‘Il Sorriso Arriva Subito’ Associazione Clown dottori, perché il Natale possa essere veramente per tutti. Mercatini di Natale: grande risorsa, alternativa ed eccezionale alla ripetuta vita d’ogni giorno e grande attrazione, che racconta il sacro Evento e che, con i suoi colori, crea allegria e sana serenità.

Pierantonio Braggio