Partnerschaft Verona, Italien - Mainz-Bingen. Von 25. bis 27. Oktober 2019 war eine große Delegation aus dem deutschen Landkreis zu Besuch in Verona.

In diesem Rahmen, um diesem wichtigen Bund wieder Leben zu geben, besuchte eine große Delegation aus Mainz-Bingen von 25. bis 27. Oktober die Skaliger-Stadt. Die deutsche Gruppe bestand nicht nur aus verantwortlichen Politikern, sondern auch aus Vertretern der verschiedenen Parteien des Landkreises. Organisiert hatten das außergewöhnliche Treffen die Provinz Verona und deren Partnerschaftsbeauftragter Vittorino Beifiori. Am Samstag, den 26. Oktober hat sich die deutsche Delegation mit Vertretern der Provinz Verona und verschiedener Veroneser Körperschaften und Ämter im spektakulären Ratssaal der Loggia di Fra’ Giocondo am Piazza dei Sgnori getroffen. Willkommen geheissen wurden die deutschen Gäste vom Präsidenten der Provinz, Dr. Manuel Scalzotto – der mit angenehmer Überraschung der deutschen Freunde auf Deutsch sprach, vom Bürgemeister von Verona, Federico Sboarina, und vom Kabinettchef der Provinz, Matteo Pressi. Die Ehre der deutschen Delegation erwies die Präsidentin des Landkreises Mainz-Bingen, Landrätin Dorothea Schäfer, die vernünftigerweise nicht nur daran erinnert hat, dass die ausgezeichneten Beziehungen zwischen Verona und ihrem Landkreis seit gut siebenundsechzig Jahren bestehen, sondern auch, dass es 2022 schönste Aufgabe sein wird, den siebzigsten Jahrestag der Gründung der Partnerschaft zu feiern, die als die älteste in Europa gilt. Das Treffen galt als Chance, die Bekanntschaft zwischen Veroneser und deutschen Menschen und Institutionen im Rahmen der Konkretisierung der Inhalte der Partnerschaft, durch soziale, kulturelle und wirtschaftliche Initiativen zu verstärken. Dr. Beifiori bemerkte, die Partnerschaft sei bereits Grundlage ausgezeichneter Beziehungen und Freundschaften, sollte aber auch Grund dafür sein, sich auch aus der Sicht des institutionellen, kulturellen, sozialen und industriellen Wesens sowie der Bildung, der Kultur und der Handelsbeziehungen einander näher und besser kennenzulernen. Das alles, damit die Partnerschaft das Beste leistet, was sie geben kann und nicht auf dem Stand einfacher, wenn auch wichtiger Beziehungen bleibe. Die Mainzer-Binger Delgation hat Verona eine wertvolle Pergamentdruckschift aus der Bibel Johannes Gutenbergs, also des Mainzer Druckers, der im 15. Jahrhundert den Buchdruck mit mobilen Metalllettern erfand, und ein Exemplar des kleinsten Buchs der Welt geschenkt. Die Mainz-Binger Delegation fuhr dann, nachdem sie auf dem im Zentrum von Verona stehenden Torre dei Lamberti – aus dem Jahre 1182 und 94 Meter hoch – stieg und die wunderschöne Stadtaussicht geniessen konnte, nach Malcesine, Gardasee, von wo sie per Seilbahn den Monte-Baldo erreichte. Gegen Abend, wieder in Verona, wohnte die Delegation in der Loggia di Fra’ Giocondo dem Konzert “Chorus” bei. Am Sonntag, bevor die deutschen Gäste Verona verließen, besuchten sie die Heilige Messe in der alten Basilika San Zeno, mit dem das wichtige Partnerschaftstreffen endete. Ein großer Besuch, der dazu beigetragen hat, die bestehenden Freundschaftsbeziehungen zwischen zwei großen Stätten großartiger Geschichte und großartiger Kultur zu beleben und zu verstärken; ein Besuch, der gleichzeitig, in gegenseitigem Interesse, den Grundstein für weitere wirksame Kontakte und für verschiedene künftige Initiativen legte. Wir dürfen aber diesen Bericht nicht beenden, ohne an die Heilige Hildegard von Bingen (1078-1179) zu denken, die als Benediktinerin, Profetin ihrer Zeit, Teologin und ausserordentliche Kennerin der Natur war.

Pierantonio Braggio