L’Etiopia, alla Camera di Commercio di Verona. Convegno, dal titolo: Etiopia: opportunità, per le imprese italiane”.

Organizzato dall’Ambasciata della Repubblica Federale Democratica di Etiopia e dalla Camera di Commercio, Verona, si è tenuto il 13 novembre 2019, l’importante convegno, sul tema “Etiopia: le opportunità per le imprese italiane”, incontro molto seguito e che ha offerto ai presenti dati validissimi e determinanti, per valutare un possibile rapporto, da parte dell’intrapresa italiana, con un’Etiopia, che sta godendo di una crescita di olte il 10%. Erano presenti, oltre ai numerosi operatori economici, S.E. l’ambasciatrice in Italia, signora Zenebo Tadesse Woldetsadik, il ministro consigliere d’Ambasciata Shegaw Abate ed il consulente ed esperto d’Etiopia, Carlo Franchini. Ha portato il saluto di Verona Andrea Bissoli, componente di Giunta della Camera di Commercio di Verona. Dopo le relazioni, dense di dettagli e di proposte, della signora Tadesse – Investire in Etiopia, potenziale e opportunità – e del consigliere Abate – Benvenuti in Etiopia – hanno descritto la loro positiva esperienza, in Etiopia, Riccardo Riomani, direttore di produzione di Calzedonia Holding s.p.a., e Silvio Rizzotti, titolare della struttura turistica Gheralta Lodge. Ha chiuso l’incontro, pregno di valide proposte, il consulente Franchini, che ha trattato il tema “La bellezza dell’Etiopia”, illustrando il suo intervento con un meraviglioso video. Si sono potuti contattare, quindi, in materia di futuri contatti, sia l’Ambasciatrice, che il Consigliere d’Ambasciata, shega2013@gmail.com, www.ethiopioanembassy.it.

Pierantonio Braggio