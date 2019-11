Tutti i Prosecco Bar, dislocati nel mondo, raccoglieranno fondi a favore dei Veneziani e di Venezia. Bottega spa, l'azienda vinicola trevigiana che ha fin qui aperto 19 Prosecco Bar, che sono delle osterie veneziane rivisitate e modernizzate dove bere un buon bicchiere di vino e mangiare un piatto caldo al bancone o al tavolo, si propone di raccogliere, nei propri spazi, fondi per venire incontro alle esigenze della città dei Dogi. Oltre alle offerte volontarie della clientela Bottega parteciperà donando una piccolo quota del ricavato di ogni calice di Prosecco bevuto. “I miliardi spesi per il Mode gridano vendetta”, dice l'imprenditore veneto, “per oltre 30 anni hanno alimentato un sistema di corruzione spesso fine a se stesso. Sembra che questa opera sia stata ideata con queste esclusiva. Per problematiche analoghe a Rotterdam e sul Tamigi sono stati realizzati dei sistemi di protezione delle alghe dove le barriere e gli ingranaggi più sensibili rimangono all'asciutto e vengono immesi nell'acqua sono in caso di emergenza”. Non tutti sanno che c'era un progetto alternativo al Mose, firmato da tre ingegneri veneti, che non venne nemmeno preso in considerazione perchè non aveva forza politica. Ben vengano, dunque, le iniziative come quella dei Bottega Prosecco Bar.