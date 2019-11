Veronella in festa con la Verza Moretta, una specialità del territorio

Sono intervenuti il vicesindaco di Veronella con delega all’Agricoltura, Laura Gini; il presidente dell’associazione dei produttori della Verza Moretta di Veronella, Antonio Boseggiae uno dei produttori, Antonio Olivieri.

L’evento proporrà, negli stand gastronomici aperti da questa sera, diversi piatti che vedranno tra gli ingredienti la protagonista della festa. La Verza Moretta, prodotta principalmente a Veronella e nei comuni limitrofi, è caratterizzata da un colore viola intenso. La versatilità in cucina ne ha determinato un successo crescente soprattutto negli ultimi anni,anche grazie alle attività di promozione messe in atto.

Ad aprire la festa, oggi pomeriggio alle 17,45 nella sala civica comunale, sarà il convegno – in collaborazione con Coldiretti – sul rapporto tra la salvaguardia delle tipicità rurali e la globalizzazione. Seguirà l’inaugurazione ufficiale e l'apertura degli stand gastronomici, prevista per le 19. Ogni sera la manifestazione proporrà eventi musicali con orchestre e dj. Domenica 17, inoltre, è in programma alle 9 del mattino la quarta “Camminata fra le verze”. Venerdì 22, invece, si terrà l’inaugurazione della Fiera agricola. Per le domeniche a pranzo è previsto un menù fisso su prenotazione.

Nella tensostruttura, dove verrà allestita anche un’area dedicata ai bimbi, sarà infine possibile acquistare l’ortaggio simbolo di Veronella direttamente dai produttori.