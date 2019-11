NUOVO PROSECCO BAR A DUBAI

Il primo scalo al mondo per numero di passeggeri (ben 89 milioni) e Bottega quindi strategicamente importante per lo sviluppo di questo concept, iniziato 5 anni orsono, che rivisita in chiave moderna le vecchie osterie veneziane dove bere un buon bicchiere di vino e mangiare uno stuzzichino o un piatto caldo al bancone o al tavolo, è un piacere per tutti. L'aerostazione si trova nel quartiere di Al Garhoud, a 5 km dalla città, impiega 90 mila dipendenti e porta a Dubail 25 miliardi di euro l'anno, circa il 27% del suo prodotto interno lordo. Fin qui Bottega ha aperto 19 Prosecco Bar in molte parti del mondo, dalle Seychelles a Birmingham, da Leeds a Seul, da Gibilterra a Guernsey oltre che in alcuni aeroporti tra cui Malpensa, Fiumicino e Bologna. Il concecpt Prosecco Bar è partito 5 anni orsono con la nave da crociera Cinderella, una grande nave scandinava. Entro il 2021 i Prosecco Bar, nel mondo, dovranno essere una trentina. Per ora si sa che i prossimi saranno a Londra, Johannesburg e Sidney.