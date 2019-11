MODENA STOCCOLMA ANDATA E RITORNO CON COO’EE ITALIA.

Piacere Modena è il progetto di valorizzazione del territorio, della tradizione e della storia delle eccellenze enogastronomiche modenesi, veicolato dal grande valore dei prodotti agroalimentari DOP e IGP che hanno tantissime cose da raccontare, dalla produzione alla tavola. Un evento unico dedicato ai sapori del territorio di Modena, è questo il tema di Gusti.A.Mo: dal cuore dell’Italia un omaggio alle sue eccellenze attraverso la conoscenza e la degustazione di prodotti tipici modenesi con la presenza di tutti i consorzi che li rappresentano sul territorio provinciale.

Il 20 novembre 2019 Piacere Modena arriverà a Stoccolma, presso l’Ambasciata Italiana, in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo per celebrare Modena e tutte le sue eccellenze. Un evento che Coo’ee ha seguito dal punto di vista creativo e strategico, gestendo il coordinamento e l’allestimento in collaborazione con Sopexa.

Il racconto di Modena, della sua storia, tradizione ed enogastronomia, sarà pertanto il filo conduttore di Gusti.A.Mo a Stoccolma: un’importante opportunità di approfondimento e condivisione culturale incentrata sulle eccellenze modenesi e sul loro imprescindibile legame con il territorio.