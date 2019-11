“Saccola Day”, a Badia Calavena, Verona. Convegno finale di P.A.T.R.I.M.O.N.I.O, a cura di Gal

Ovviamente, i temi del Convegno, che si terrà a Badia Calavena, il 14 novembre 2019, a partire dalle ore 17,00,

verterà sugli importanti temi del grande patrimonio naturale della Lessinia e dei suoi vitigni Durella, padre dello spumante Durello, e Saccola, a bacca rossa, nonché della viticoltura, detta “eroica”, perché esercitata su terreni alquanto scoscesi e, quindi, di difficile e, talvolta, pericolosa coltivazione. Saluteranno i presenti Emanuele Anselmi, sindaco di Badia Calavena; Ermanno Anselmi, presidente di GAL Monte Baldo-Lessinia, e Paolo Fiorini, presidente del Consorzio Lessini Durello. Sette saranno le relazioni: Le vigne di Badia, fra terra storia e memoria - Stefano Valdegamberi; Le nove vite della Durella - Ermanno Murari, agronomo; Dall’uva ai vini - Giuseppe Carcereri de Prati, enologo, e Per un ecomuseo diffuso in Lessinia - Chiara Mattiello, WSET Certified. Un incontro, che permetterà di meglio conoscere la Lessinia e, potrebbe sembrare impossibile, i suoi vini. Ma, non dimentichiamo: il Durello deve diventare “lo Spumante di Verona”!

Pierantonio Braggio