IL PARA-DRIVING A FIERACAVALLI 2019

Un percorso di 105 Km che ha portato ragazzi con diversa abilità assieme ad atleti Paralimpici, dalle Scuderie Ducali di Modena fino all’ edizione 2019 dell’ importante evento equestre di Verona. L’avventura di vivere un viaggio a cavallo è stata divisa in 4 tappe e, in occasione dell’ultimo tratto, le carrozze sono state scortate dagli Allievi Ufficiali e da Palafrenieri dell'Accademia Militare di Modena. Un’iniziativa che ha visto fondere un forte impegno sociale con sport, solidarietà e valore formativo anche per i Cadetti, che con i cavalli dell’Accademia Militare hanno avuto la possibilità di vivere un’esperienza addestrativa, relativamente agli spostamenti logistici in sella, a sostegno della duplice valenza delle attività equestri. Il motto dell’Accademia “UNA ACIES” (“una sola schiera”) rappresenta in pieno la sinergia con l'ACCADEMIA MILITARE, la FISE, il CONI, il CIP, ITALIA ALLEVA, A.S.A.M. Onlus, e le Amministrazioni Locali per realizzare questa fantastica iniziativa.

Un grazie particolare agli organizzatori Asd Equilandia e Azienda Agricola Villa Forni.