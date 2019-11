IL CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI MODENA FESTEGGIA 50 ANNI CON COO’EE.

Un compleanno importante quello del Consorzio del Prosciutto di Modena, che nel mese di Ottobre ha spento le candeline del mezzo

secolo. Cinquant’anni di passione, di storia e di costante ricerca di una qualità unica, che nel tempo hanno permesso al Prosciutto di

Modena DOP di imporsi come un’eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo. Dal 6 ottobre 1969, anno della sua fondazione,

l’atto costitutivo parla chiaro: difendere, tutelare e sostenere il commercio del prosciutto tipico di Modena, promuovere ogni utile

iniziativa intesa a salvaguardare la tipicità e le caratteristiche peculiari di tale prodotto.

Per valorizzare questo traguardo, Coo’ee ha concentrato l’attenzione sull’importanza dell’identità aziendale, elaborando un marchio

che racchiudesse cinquant’anni di storia attraverso un segno grafico fresco, che utilizza forme pulite e colori istituzionali per

comunicarsi con semplicità ed efficacia.

Oltre alla brand identity del 50°, Coo’ee sta collaborando al coordinamento della comunicazione dell’evento celebrativo, che si

svolgerà a Vignola - Modena - venerdì 29 Novembre a partire dalle ore 15.30 presso la Sala dei Contrari della Rocca di Vignola. Sarà

un momento speciale per ringraziare tutti coloro che nel corso di questi anni hanno saputo dare valore al tempo e all’attesa da cui

nasce il gusto del Prosciutto di Modena DOP.